El síndrome de Down en los años 90: "Había gente que pensaba que era un castigo divino porque los padres habían hecho algo malo"

A finales de los 90 todavía quedaban muchas cosas por cambiar en nuestro país. La imagen que se tenía de las personas con discapacidad era muy distinta.

Juan Martínez, presidente de la Asociación Down Compostela, explica en Dónde estabas entonces que "en los años 90, la imagen que tenía la sociedad de la gente con síndrome de Down era la de una persona que no puede leer y escribir, que no puede trabajar y que es una carga para la familia". Añade, además, que "todavía había una conciencia de que castigo divino, deque tenías un hijo así porque algo habías hecho mal".

El equipo de Dónde estabas entonces también ha entrevistado a Cristina Domínguez, una joven con síndrome de Down que asegura que "en nuestra sociedad todavía hay una parte" que les ve distintos, "pero no es así".

"Cuando fui al colegio por primera vez me sentí avergonzada, decepcionada y dolida porque las profesoras no quisieron darme la oportunidad y todos los compañeros pasaban de mí y no querían hablar conmigo, me daban la espalda. Son cosas que te marcan por dentro", cuenta.

Por su parte, Juan Martínez asegura que "cuando te dicen que tu hijo va a tener síndrome de Down y te preguntas qué va a ser de mayor te encuentras en un agujero negro. Convencer a los profesores de que Dani era capaz de aprender fue para nosotros una lucha contra quien no quiere escuchar".

Otra de las barreras que se encontraban las personas con discapacidad es que el "acceso al mercado laboral era muy bajo". En 1999 solo el 5% de las personas con síndrome de down estaban trabajando.