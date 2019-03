La anécdota de Íñigo Errejón como profesor que acaba con un zasca de María Galiana

Íñigo Errejón cuenta en la gala de Dónde estabas entonces que cuando él era profesor, alguna vez le confundieron con otro alumno. Así, cuenta una de las anécdotas que le vienen a la cabeza en la que sus alumnos no entraban a hacer un examen porque pensaban que aún no había llegado el profesor: "Es que mucha presencia no tienes", contesta bromeando María Galiana.

Tras las risas del público, María Galiana (que también trabajó como profesora) añade: "Yo con la pinta de maruja que tengo, puedo llegar a un instituto y que me pregunten: '¿Viene usted a limpiar?'".