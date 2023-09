"No hay otro Palacio imperial más característico que el Monasterio del Escorial", destaca Boris Izaguirre. Para saber más sobre ello, Boris charla con Carmen García-Frías, conservadora de Patrimonio Nacional. La experta explica que "en El Escorial se puso la primera piedra en 1563 y la construcción arquitectónica se termina en 1584": "O sea, que duró 21 años".

"Sobre todo a partir de que Juan de Herrera se hace cargo de las obras en 1575, imagínate todo lleno de grúas, de andamios, trabajando a una velocidad increíble, porque 21 años en aquel entonces es un tiempo récord", afirma la experta, que destaca que "todo está pensado con un orden clásico, que realmente es la maravilla del Monasterio de El Escorial": "No ha cambiado desde época Felipe II".

Pero, ¿por qué deciden que sea ese lugar en el que se construya El Escorial? "Cuando Felipe II vuelve de su segundo viaje por Europa en 1559, ya tiene claro que quiere hacer un panteón para la dinastía de los Austrias española y, por tanto, busca un lugar que reuniera todas las condiciones que Vitruvio había pensado para que fuera un edificio perfecto", explica García-Frías.

Además, la experta cuenta las condiciones que tenían los obreros de El Escorial: "No pagaban impuestos, tenían un servicio médico inusual en la época, contaban con descuentos en la compra de alimentación y no podían ser despedidos. Pero no solo eso, la experta explica más curiosidades de la historia del Monasterio del Escorial, como por qué los libros de su biblioteca están girados.