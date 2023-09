Boris Izaguirre recorre junto a Marta Sánchez, guía oficial de la Alhambra, uno de esos lugares nunca antes vistos para hablar de la salida de Boabdil de la Alhambra, el último emir de ese reino nazarí. Y es que, supuestamente, cuenta la leyenda que por la puerta donde se encuentran salió por última vez Boabdil tras entregarle a los Reyes Católicos las llaves de Granada en el Salón del Trono de Comares.

Además, Boris Izaguirre pregunta a la experta sobre la 'Conquista' y la 'Reconquista': ¿cuál de las dos es verdadera? ¿cuál de las dos es más propaganda? "A mí me gusta quedarme con el término de "Conquista", porque, si lo piensas, el ejército que tomó Granada, el ejército del rey Fernando y la reina Isabel, no había perdido Granada", destaca la experta, que recuerda que "no es una reconquista de algo que se ha perdido, sino que ellos no tenían nada que ver con el reino visigodo, que fueron los que perdieron".

Por otro lado, la experta somete a Boris Izaguirre a un acertijo en el que le da una serie de palabras y el presentador debe decir qué conexión tienen entre ellas: tambor, alcalde,

zanahoria y jinete. Y tú, ¿sabrías averiguarlo? Descubre la solución en el vídeo principal de esta noticia.