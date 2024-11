Los afectados por la DANA llevan tres días sin luz, agua o comida porque todo está inundado. Sobre esta situación, ha reflexionado el Filósofo y divulgador David Pastor este jueves en Conspiranoicos, asegurando que de la "civilización a la barbarie hay siete comidas"

Preguntado cuánto se puede aguantar esta situación, Pastor ha afirmado que "la Antropología nos dice que se puede aguantar muy poco". "Hay una sentencia que esgrimen los antropólogos y es que en este tipo de circunstancias desde la civilización a la barbarie tan solo distan siete comidas", ha explicado.

"No por días, sino por comidas. A la séptima que no hay comida, saltamos a la barbarie", ha añadido, asegurando que un "padre o una madre que al séptimo día no pueda dar de comer a su hijo, a la séptima comida hará lo que tenga que hacer para darle de comer a sus hijos".

Y, dice, así con cualquier otro tipo de necesidad porque "ahí la razón ya no funciona, lo que impera es salvar esa situación cómo sea".