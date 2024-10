El espía ruso Pablo González utilizaba su tapadera de periodista para moverse libremente por Ucrania. De hecho, durante dos años colaboró con laSexta realizando grabaciones que avanzaba en audios: "Nos están llevando a la fábrica de Dnipro y estaré incomunicado durante una hora". Precisamente, 'Conspiranoicos: Un espía entre nosotros' desvela este jueves un audio que despertó las sospechas del servicio secreto ucraniano: "Me han quitado el ordenador, no me dejan llevarlo ahí porque es una instalación de alta seguridad".

Conjeturas que se acrecentaron cuando comenzó a informar desde Kyiv. Desde la redacción de este medio se le preguntó si se quedaría en la capital ucraniana y él respondía con evasivas: "No, finalmente salgo. No sé qué han hecho los ucranianos, pero me están mandando a la policía española a mis conocidos allí. Así que mejor salgo de aquí".

Posteriormente, el espía aseguraría que se encontraba en Estambul y que "la peña ucraniana ha puesto presión en mí y necesito que acabe la gilipollez para poder centrarme de nuevo". Finalmente, fue detenido en Polonia el 28 de febrero de 2022.