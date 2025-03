Dolores, víctima de la DANA: "Mazón no se merece que lo llame por su nombre"

"¿Qué recompone? La vida ya no la recompone. Aquí hay muchos fallos, muchos, pero este señor como está aforado pues no se le puede hacer nada", ha criticado.

Dolores narra en Conspiranoicos cómo vivió el día de la DANA, día en el que perdió a toda su familia. La víctima de la DANA recuerda con Ana Pastor como la lluvia se llevó por delante de la vida de su marido y de sus dos hijos. Lo más sorprendente de todo es que ningún político le ha llamado tras la DANA.

"Lo más gracioso es que es presidente que está gobernando en la Comunitat Valenciana, que me vio en la iglesia, podía haber hablado conmigo", ha explicado. Además, ha apuntado que no le llama a Mazón por su nombre: "No se merece que lo llame por su nombre".

También ha criticado duramente al president de la Generalitat valenciana diciendo que "este Mazón no me devuelve ni a mis hijos ni a mi marido". "¿Qué recompone? La vida ya no la recompone. Aquí hay muchos fallos, muchos, pero este señor como está aforado pues no se le puede hacer nada", ha concluido.