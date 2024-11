CryptoSpain, cuando Ana Pastor le pregunta si Alvise Pérez es un corrupto: "Desde mi punto de vista, sí"

Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', se ha sentado a hablar con Ana Pastor en Conspiranoicos y ha hablado sin filtros sobre Alvise Pérez, quien comparte abogado con el 'Pequeño Nicolás', tal y como ha expresado el empresario.

Durante esta entrevista, el hombre que está detrás del criptochiringuito ha mostrado un papel a la presentadora, que no tenía intención enseñar, en el que, según explica, "nos redacta exactamente lo que tengo que declarar ante el juez para que Alvise Pérez se libre de ser imputado". "Es un documento que me ha facilitado mi abogado", asegura.

"Muestro este documento para que se entienda el nivel de per versión y mentira que existe". Asimismo, defiende que él "no ha manipulado los audios", como se ha dicho, aunque no se lo ha expresado al juez.

"¿Es Alvise un corrupto?", pregunta Ana Pastor sin rodeos. "Desde mi punto de vista sí", afirma 'Cryptospain', y añade: "Pero no soy yo quien tiene que juzgarlo". "Corrupto es quien hace algo fuera de la ley y cobra un dinero para tener favores relacionados con la política o con el poder; y esto está dentro de lo que me ha dicho", señala el empresario, para acto seguido agregar que "no es su problema" que acabe haciendo o no lo que le ha dicho con el dinero.