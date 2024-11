'CryptoSpain' revela cómo conoció a Alvise Pérez: "Fue él quien me contactó"

Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', ha explicado a Ana Pastor en una entrevista en Conspiranoicos cómo conoció a Alvise Pérez y comenzó su relación. Romillo ha asegurado que primero intentó contactar él con Alvise, pero su mensaje quedó sin respuesta hasta que el agitador se puso en contacto con él

"Nosotros le conocemos a través de redes sociales y yo le contacto. Vi un vídeo suyo que se iba a ir de España y le envié un audio de WhatsApp. Le mandé un audio y nunca tuve respuesta. Le decía si quería hacer asesoría sobre fiscalidad y qué países podían ser interesas. Un tema divulgativo de su comunidad y la mía. El audio quedó sin respuesta. Y a inicios de 2024 tuve una respuesta", ha explicado.

En ese mensaje de respuesta y tras un tiempo intentando concretar una quedada, fue en una llamada donde Alvise le contó a 'CryptoSpain' el motivo por que el que le contactó: "Fue él el que me contactó. Su respuesta fue 'hola, no sé por qué nunca escuché tu audio'. Simplemente me dijo que tenía que hablar conmigo. Es verdad que por su agenda y la mía no conseguimos cuadrar. Cuando empezamos a hablar me dio una serie de aplicaciones. En esa primera llamada es cuando conozco lo que realmente quería. Su necesidad era que Alvise tenía un dinero recibido en criptomonedas de donaciones, eso me decía él. Él tenía una wallet con dinero y quería dinero en efectivo".