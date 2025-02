La crítica de Antonio Resines a los influencers antipensiones: "¿Pero de dónde han salido estos tíos?"

Ante las declaraciones de Albert Rivera sobre las pensiones -dijo que tenían un componente de estafa piramidal- y de diferentes youtubers e influencers criticando las pensiones y sus sistema (no quiero que me paguen la pu*** pensiones, son una estafa, es un sistema que ya está quebrado, es perverso...), la crítica del actor Antonio Resines no se ha hecho esperar.

"Pero, ¿y estos 'taraos', quiénes son, de dónde han salido esos tíos? Yo cobro una pensión que está compensada por haber sido autónomo y trabajador por cuenta ajena durante muchísimo tiempo. He pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos, como no puede ser de otra forma. Y yo cobro mi pensión porque he trabajado durante muchos años y he ayudado a que vosotros vayáis a colegios públicos, a que haya carretera, hospitales...".

Pero claro, "como según estos anormales a estos no les va a llegar, pues no hay que pagarlas", añade Resines. "Pero ¿y sus padres, qué? ¿Cobrarán ellos también las pensiones o es que son todos multimillonarios?", apunta Resines. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como las declaraciones de algunos de esos 'yotubers'.