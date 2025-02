Cristina Almeida, tajante: "No me hice de izquierdas por ser pobre, sino por ser inteligente"

"Yo no me hice de izquierdas por ser pobre, sino por ser inteligente, por pensar que descubría un mundo mucho mas feliz y mucho mejor que el que tenía", defiende Almeida en Conspiranoicos.

Cristina Almeida reflexiona sobre las ideologías en Conspiranoicos y saca a colación la frase "no hay cosa más tonta, que un obrero de derechas". "Yo creo que es al revés, la gente, cuanto más pobre es, más piensa en lo que le pueden dar los ricos", argumenta.

"Esa mentalidad de que los pobres son de izquierda y de que los ricos no pueden ser de izquierdas es porque no piensan nada", asevera, ya que esto son tan solo "ideologías". "Una ideología de izquierdas es una ideología progresista que te da la vida", comenta, y añade: "Yo no me hice de izquierdas por ser pobre, sino por ser inteligente, por pensar que descubría un mundo mucho mas feliz y mucho mejor que el que tenía".

"El franquismo era triste, pero la lucha contra el franquismo era alegre", sentencia Cristina Almeida, en el vídeo principal de esta noticia, donde hace interesantes reflexiones sobre la ideología.