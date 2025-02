Cristina Almeida: "Hemos dejado las redes en manos de la extrema derecha, la izquierda no ha sabido ponerse al día"

"Hemos abandonado el terreno de las redes. Hoy se comunica con Twitter o TikTok y te llega a 800.000 personas. No nos hemos ajustado a lo que la gente ve. Tenemos que quitarles su campo", ha comentado Almeida.

Cristina Almeida ha lamentado que "la izquierda no ha sabido ponerse al día en cuáles son los medios de comunicación para llegar a la gente". "Hemos dejado las redes en manos de la extrema derecha", ha asegurado la abogada durante su entrevista en Conspiranoicos.

"Yo me considero una persona de izquierdas. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es tener compromisos sociales, pero creo que la izquierda no ha sabido en ponerse al día", ha asegurado.

Además, ha insistido en que no solo hemos dejado las redes en manos de la extrema derecha, sino también en gente "con dinero", como, dice, Elon Musk.

"Hemos abandonado el terreno de las redes. Hoy se comunica con Twitter o TikTok y te llega a 800.000 personas. No nos hemos ajustado a lo que la gente ve. Tenemos que quitarles su campo", ha comentado Almeida.