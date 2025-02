Cristina Almeida: "La mentalidad de que los pobres solo pueden ser de izquierdas no es verdad"

Cristina Almeida, abogada, ha sido la nueva entrevistada por Jokin Castellón en Conspiranoicos y ha analizado la varios puntos de actualidad. Uno de ellos ha sido la política estadounidense, donde ha explicado por qué Donald Trump ha llegado a conseguir votos de los sectores más pobres de la sociedad del país.

"Dime qué le puede ofrecer Donald Trump a gente que vive en la miseria con trabajos precarios. Y le votan. Es como dice la gente que no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. Yo al revés. La gente, cuanto más pobre es, más piensa en lo que le pueden dar los ricos. Esa mentalidad de que los pobres son de izquierdas no. Y que los ricos no pueden ser de izquierdas. Una ideología de izquierdas es una progresista que te da la vida. Yo no soy pobre, porque he trabajado, y no me he hecho de izquierdas por ser pobre, sino por ser inteligente, por pensar que descubría un mundo mucho mas feliz y mucho mejor que el que tenía"", ha aseverado.