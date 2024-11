Mientras el agitador Vito Quiles propaga el bulo de que en Alfafar se está tirando la ropa donada para las víctimas de la DANA, el concejal de esta localidad, Marcos González, se ve obligado a dejar a un lado la gestión de la tragedia para desmentir en Conspiranoicos esta mentira dañina.

Marcos asegura en el vídeo sobre estas líneas que le han señalado en las redes sociales poniendo su foto y correo electrónico y explica que, tras varios días de llegada ingente de ropa y de que todos lo que lo necesitaron tuvieran acceso a las prendas donadas, "los médicos no advirtieron que la ropa no podía estar mucho tiempo ahí".

"Habíamos empezado a ver polillas, chinches y era un foco de infección bastante importante", afirma el concejal, que explica que "en ningún momento se ha tirado ropa que no se haya inspeccionado antes" y que "hemos tratado de salvar lo máximo".

"Yo no soy un especialista en logística, soy un mecánico de ascensores desde hace 16 años que comparto la concejalía por y para el pueblo", apunta Marcos, que defiende la gestión del Ayuntamiento y destaca el agradecimiento de sus vecinos.

"Es muy difícil escuchar esto porque se aprovechan de la frustración y el sufrimiento de la gente que están en momentos tan difíciles y que, por desgracia, cualquier cosa se las va a creer y va a ir en contra nuestra", comenta Marcos, que señala que "lo he perdido todo, mi familia también, y no he parado de trabajar por y para la gente".

A pesar de los bulos, el concejal recalca que "no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando y ayudando a la gente, porque eso es lo que se merece el pueblo". También agradece el apoyo del resto de España y les pide "que no nos olviden" y que "porque hoy digamos que no necesitamos ropa, que en 10 días no pregunten, porque la vamos a necesitar".

Para zanjar el bulo de Quiles, afirma rotundo que "prefiero que me juzguen por tirar un artículo de ropa, que porque ha cogido una infección alguien". Sobre los ataques que ha podido recibir por el señalamiento en redes, comenta con ironía que "han utilizado una foto en la que salgo bastante guapo". "Que el pueblo de Alfafar no dude ni un segundo que vamos a estar ayudando hasta el último día que podamos", sentencia.