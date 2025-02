Antonio Resines, muy tajante sobre los negacionistas del COVID: "Si estaban en mi casa, les he echado"

Antonio Resines ha visitado Conspiranoicos para hablar sobre bulos. El actor estuvo ingresado en la UCI durante 48 aquejado de COVID-19, por ello, Jokin Castellón quiere saber si se ha enfrentado a muchos negacionistas. "Si estaban en mi casa, he echado a gente de casa. Y si no estaban en mi casa, me he ido yo", afirma.

"Gente que no se ha vacunado le he dicho 'vete a tomar por culo de aquí'", añade Resines. "Lo del COVID no lo permito, delante de nadie", afirma el actor, "gracias a las vacunas yo, y cientos de millones de personas, han salvado la vida", reflexiona, "que me venga un chorras diciéndome imbecilidades... eso se lo cuentas a tu padre en tu casa".

El actor expone que ese tema le "duele profundamente". Resines explica que el fue ingresado en la UCI casi en coma. Cuando recibió el alta descubrió que había 60 personas ingresadas. "Casi todo tíos y de una edad parecida a la mía", explica, "y era el horror". "Respiraban con máquinas y la gente estaban haciendo todo lo posible para sacarlos adelante", afirma.