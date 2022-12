Para Leo Harlem nos han "metido un gol con la tecnología": "Para mí la tecnología se acabó con el botijo, eso es una herramienta". Pero la tecnología también ha hecho cosas buenas: "Hay cosas a las que le tengo cariño como el robo aspirador ese que anda suelto por la casa. Yo me he comprado tres".

Aún así, la tecnología sigue sin convencerle, porque al cómico no le gusta su uso para relacionarse con la gente, con las redes sociales: "Me he metido en Facebook, Face es cara y book es libro. Tú pones en castellano una página en Internet que se llama caralibro y no entra ni el Tato".

Pero al final, Harlem está en Facebook y cuenta su experiencia: "Encuentras a amigos del colegio y te dicen 'Oye hace 35 años que no sé nada de ti... Pues por algo será, déjame en paz".

Tampoco ve nada claro el cómico lo de colgar las fotos en la red social: "¿Cuántas fotos tiene la gente de si misma? Hace unos años una familia tenía 25 fotos de toda su vida".

Luego también está la red social para profesionales como LinkedIn, que según Leo Harlem es para "profesionales del engaño y la mentira": "¡Cómo se miente en España, qué capacitación!". Además añade: "Si vas a mentir que sea para coger la baja como toda la vida, no vas a mentir para trabajar".

Hashtag, trending topic, follower... para Harlem es tremenda la que "se está mangando con Twitter, Pinterest".