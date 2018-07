Miren Ibarguren: "¿Guerra de bolas de nieve? Perdona, tenemos 40 años, ya te vale"

MONÓLOGO ESPECIAL NOCHEBUENA EL CLUB DE LA COMEDIA

Para una Navidad idílica, la nieve no puede faltar, pero Miren Ibarguren parece no tenerlo tan claro. La humorista sube a las tablas de El Club de la Comedia para explicar a la gente por qué odia la nieve: "No tiene más que inconvenientes y es que está helada". Ibarguren asegura que no le gusta nada jugar con ella pero, a pesar de no querer, tiene que acabar mojándose las manos porque siempre hay uno que hace guerra de bolas y te lanza una que te baja por toda la espina dorsal y "se te queda la raja del culo como un flash de lima-limón".