David Guapo: "Eso ha sido un pedete de princesa muerta"

LAS AVENTURAS CON SU EX

El humorista David Guapo nos cuenta en su monólogo en 'El Club de la Comedia' sus aventuras y desventuras con su ex, que era una... tía muy sutil "de esas que van soltando pullitas… no te enteras y ¡zas!, ya te la han colado. Como pedos silenciosos, que no suenan pero huelen igual, ¿eh, chicas?".