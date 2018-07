Dani Mateo: “Lo de construir sin cerveza no lo he visto. Al menos en España no”

LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Peinado como un “falan-hipster” llega Dani Mateo a ‘El Club de la Comedia’. El humorista confiesa que le da vergüenza reconocer: “La crisis no me preocupa”, asegura, porque lo que le preocupa realmente son las consecuencias, es decir “que por culpa de la crisis me quede yo sin dinero”. Sin embargo, parece que la crisis está pasando y cuando acabe realmente, el mundo habrá cambiado porque hay muchas cosas que están desapareciendo y no se refiere a los casquetes polares. Se refiere a la cerveza.