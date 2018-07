Joaquín Reyes: "¿Dónde pone en la Biblia que no se pueden hacer tríos?"

LO QUE NO DEBES DECIR EN UN CONFESIONARIO

Joaquín Reyes ha preparado un sketch para El Club de la Comedia en el que muestra todas las cosas que no se deben hacer en un confesionario. Si no sabes cuál es el nombre del actor porno que te falta para completar el autodefinido, o te interesa saber lo que le ha dicho el anterior confesado... Joaquín Reyes te muestra cómo no debes preguntárselo al cura...