Dani Mateo: "Sé que parezco muy buena gente, parezco bobo según algunos familiares directos"

ESTE DOMINGO, A LAS 21:30

El cómico vuelve a 'El Club de la Comedia' para hacer un nuevo monólogo sobre lo buena persona que es. "Casi no llego aquí porque me he ido parando con todos los que piden", dice Dani Mateo para asegurar que es tan bueno que hasta una señora mayor que llevaba detrás se ha girado, le ha agarrado por la pechera y le ha dicho: "¡Endurécete, no puedes salvarlos a todos!".