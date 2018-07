Santiago Segura: "No me han tirado hortalizas"

EL BACKSTAGE DE EL CLUB DE LA COMEDIA

Nos hemos colado en el backstage de El Club de la Comedia para conocer las impresiones de los humoristas al bajarse de las tablas. Santiago Segura está contento porque no le han tirado hortalizas al acabar, Chenoa pensaba que estaba "en el saloncito de su casa" y Joaquín Reyes asegura haberlo hecho "lo mejor que he podido". No te pierdas el domingo a las 22:30 horas un nuevo programa de El Club de la Comedia.