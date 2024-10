Tras varios años sin resolver el triple crimen de Burgos, en el que Salvador Barrio, su mujer, Julia dos Ramos, y su hijo pequeño, Álvaro fueron asesinados en su piso, la Policía llama a Benito, hermano de Julia, para darle una información clave. "Me dicen que les gustaría encontrarse conmigo", recuerda Benito, que quedó con varios agentes que le dijeron que tenían al autor de los hechos. Se trataba de Rodrigo, el hijo mayor y el único superviviente de la masacre por vivir en un internado a 80 kilómetros de Burgos.

"Yo no podía hablar, me quedé blanco y tuve que beber un vaso de agua", explica Benito, que detalla que él a su familia no le puede decir nada. "Yo veía a mi hermano muy nervioso y me dijo que no lo podía saber, pero yo sabía que había algo", recuerda la hermana, que destaca cómo se enteró de la detención de su sobrino, al que había cuidado tras el asesinato de sus padres y hermano: "Nos reunió el abogado y nos dijo que habían cogido al asesino. Dijo que habían cogido a Rodrigo".

La Policía explicó que consideraban a Rodrigo "el presunto autor de los crímenes en base a una serie de indicios, y una prueba directa". Por su parte, la periodista Cruz Morcillo explica el plan que Rodrigo habría tenido que urdir para cometer el crimen: "Tendría que haberse escapado del internado, conducir una hora a Burgos, cometer los asesinatos sin ser visto, volver a la cama sin dejar ningún rastro". "Un plan maestro cometido por un adolescente de 16 años", detalla.