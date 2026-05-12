Rufián reparte oficios alternativos a los políticos en Cara al Show: de Ayuso sirviendo cañas a Sánchez como "actor de novela turca"

El portavoz de ERC en el Congreso juega a 'Puertas correderas' con Giró, donde imagina el futuro profesional de Ayuso, Mazón, Irene Montero, Junqueras o Pedro Sánchez. Además, reflexiona sobre la relación entre Podemos y Yolanda Díaz.

Antes de dar el salto a la política, Gabriel Rufián trabajó en una empresa de selección de personal. Precisamente por eso, Marc Giró aprovecha su visita a Cara al Show para proponerle un divertido juego: imaginar cuál sería la profesión ideal de los distintos compañeros suyos del Congreso de los Diputados.

Sobre Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, ironiza: "Donde esté Pablo Casado, le encantará. Seguro que Pablo tiene un chiringuito". Al hablar de Oriol Junqueras, lo tiene claro: "Presidente de la Generalitat". Mientras que al referirse al diputado de Vox José María Figaredo, asegura que "le mandaría a El Ejido a recoger tomates a 40 o 45 grados por tres euros la hora con 50 compañeros de Senegal". "Y luego que vaya al Congreso a explicar su mierda", suelta tajante.

Sobre Irene Montero, "Presidenta de lo que quiera". "Me parece maravillosa, una fuerza de la naturaleza", afirma Rufián, a lo que Giró aprovecha para preguntar sobre la actual relación entre Podemos y Yolanda Díaz. "Hablan, y me parece importante que la gente hable cuando antes no hablaban". Además, reconoce que él mismo tuvo "movidas" con Yolanda Díaz durante la negociación de la reforma laboral. "La negociación fue fea, pero le valoro. Ha sido una gran ministra", asegura.

Rufián también imagina un futuro para Carlos Mazón lejos de la primera línea política: "Bibliotecario de la cárcel del módulo 4". Y a Isabel Díaz Ayuso la pondría "en la Plaza Mayor de Madrid a poner cañas durante 12 horas de pie por 800 euros a alemanes e ingleses". "Y que luego diga que 'Madrid es la hostia para venir'", ríe.

Para Pedro Sánchez reserva una definición muy particular: "Un gran actor de novela turca". "Es objetivamente imponente: un tipo alto, fino, con pelazo y tiene ese rollo del 'guay del instituto' que te habla", concluye entre risas.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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