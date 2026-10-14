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A partir de las 23 h

Hoy, en Cara al Show, Marc Giró recibe a los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá

Marc Giró recibe a Los Hermanos Roca para celebrar el 40º aniversario de El Celler de Can Roca. Raúl Arévalo visita el programa para presentar su nueva serie, 'El Castillo'. Además, José Ignacio García (Adelante Andalucía) habla sobre las próximas elecciones y Arde Bogotá cierra la noche interpretando 'Asidero', un tema de su tercer álbum.

Hoy, en Cara al Show, Marc Giró recibe a los hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Arde Bogotá

laSexta estrena esta noche un nuevo programa de Cara al Show. El formato, presentado por el aclamado 'showman' Marc Giró, recibe a partir de las 23 h la visita de Los Hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García y Arde Bogotá.

Los primeros invitados de esta semana son los hermanos Roca, que visitan el programa de laSexta para celebrar el 40º aniversario de El Celler de Can Roca, uno de los 11 mejores restaurantes del mundo y con tres estrellas Michelin en la actualidad. Con Marc Giró repasarán su trayectoria y desvelarán los aspectos más desconocidos de su vida personal.

El segundo invitado es Raúl Arévalo, ganador de tres premios Goya, que visita el programa para presentar su nueva serie: 'El Castillo'; una historia sobre la explotación sexual en la que da vida a El Suizo, un proxeneta que dirige una red de clubes de alterne. Para encarnar a este personaje, Arévalo explica cómo tuvo que someterse a un cambio físico radical.

En el plano político, José Ignacio García también visita esta semana 'Cara al show’'. El portavoz de Adelante Andalucía hablará sobre las próximas elecciones, el ascenso de la ultraderecha, las coaliciones de los partidos de izquierda y su faceta más personal.

Además, el grupo de rock del momento, Arde Bogotá, interpretará en directo 'Asidero', un tema de su tercer álbum 'Manufacturas del club de la gente sola'.

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