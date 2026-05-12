De una foto inesperada en un baño al miedo de Gabriel Rufián a dormirse en el AVE: "Por si me hacen fotos"

Desde evitar dormirse en el AVE para no acabar fotografiado hasta una inesperada escena en un baño o una divertida confusión en una gasolinera. Rufián desvela en Cara al Show algunas de las surrealistas situaciones que ha vivido.

Con una agenda política sin descanso y los constantes viajes en tren de por medio, en Cara al Show, Marc Giró quiere saber por qué Gabriel Rufián "nunca duerme en el AVE". "Por si me hacen fotos", zanja entre risas el político, reconociendo que intenta mantenerse despierto para evitar imágenes comprometidas. "Luego te dicen: 'Eres de izquierdas y estás dormido'", bromea.

Pero las anécdotas con fotografías no terminan aquí. Rufián también recuerda una surrealista situación que vivió en un baño. "Estaba meando, un tío abrió la puerta, porque no la había cerrado, y me preguntó si podía hacerse una foto conmigo", relata el portavoz de ERC, quien también comparte otra curiosa experiencia en una gasolinera.

"Reposté y, cuando fui a pagar, la chica me dijo: 'Eres el número uno'. Y yo pensé: '¡Hombre!'. Pero me respondió: 'No, no, que has repostado en el número uno'", cuenta entre risas.

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