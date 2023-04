"Entremos en tus recuerdos", incita Albert Espinosa a Pocholo, Jesulín, Luis Tosar, Rosa López, Fernando Tejero y Ana Peleteiro, los protagonistas de 'La vuelta a casa', un nuevo programa que llega a laSexta para revivir los mejores momentos de la infancia de los invitados.

En moto, en pie, a bici... cualquier método es bueno para regresar al hogar y volver a recorrer ese trayecto que tantas veces hicieron cuando eran tan solo unos niños, desde el patio del colegio hasta la casa familiar. "Es un viaje emocional. Ese viaje que todos recordaréis. Ese camino hacia la infancia", explica el creador de 'Pulseras rojas'.

"Yo quiero que la gente sepa de dónde vengo", afirma Rosa López. Un momento en el que los invitados hacen impactantes confesiones de su pasado. "Yo de pequeña quería ser Hannah Montana", asegura Ana Peleteiro. "Aquí vivía mi novia", rememora Pocholo. Fernando Tejero reconoce que en su carpeta le hubiera gustado llevar fotos de otros ídolos que él tenía, pero nunca lo hizo. "La gente te iba a decir que eras un mariquita", lamenta el que fue alumno de Julio Anguita.

Entre bocatas de Nocilla, emotivos reencuentros con compañeros de clase y profesores y lugares mil veces recorridos pero ya casi olvidados, las lágrimas no tardan en aflorar. Y es que, nunca es tarde para recorrer el camino a casa. "Si uno no sabe de dónde viene, no sabe adónde va", reflexiona el actor en el adelanto de esta primera temporada que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.