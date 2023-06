Pocholo Martínez Bordiú revive junto a sus amigos de la infancia algunos momentos de su niñez: "Yo no entiendo cómo estoy vivo todavía", comenta el empresario, que asegura que "no me cabe en la cabeza, después de las historias que me han pasado".

Sin embargo, Pocholo comparte con sus amigos y Albert Espinosa una teoría: "Lo que hago mucho es salvar vidas, cada día veo una lagartija o algo que lo está pasando mal y le salvo la vida y creo que por eso yo tengo más vidas", explica en el vídeo sobre estas líneas.

También desvela que "he salvado vidas humanas en Ibiza", algo que, afirma, "creo que me da una especie de bonus, de estar vivo, porque la verdad yo no entiendo cómo estoy vivo".