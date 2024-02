La cantante Rosa López, primera ganadora del primer Operación Triunfode la historia de España en 2001, mintió en los casting acerca de su origen. Así lo confesaba en el programa de El camino a casa dedicado a ella, a Rosa de España -tal como fue bautizada por todos durante ese 'talent show'-.

Reconocía Rosa mientras paseaba con Espinosa por la que realmente fue su casa que era "aquí" donde realmente había vivido su verdadera infancia: en el polígono de Almanjáyar, un barrio humilde a las afueras de Granada; y no en Armilla, un pueblo de Granada, de donde dijo que era cuando entró en OT.

"Cuando entré en OT, en ese currículum puse que era de Armillas, que tocaba el piano y que hablaba inglés. Todo era como muy idílico, una niña de pueblo... Y no, no tiene nada que ver. Me encanta que estemos aquí, primero porque me muero tranquila y quiero que la gente sepa de dónde vengo". "Volver aquí es algo así como la cuenta pendiente que tenías", le decía Espinosa.

Y es que Rosa admitió que "nada es perfecto" y que mintió por una buena causa: "Yo luchaba por ese sueño (ser cantante) que empezó aquí (en Almanjáyar) y mi sueño era ayudar a la gente de aquí", las personas que habitaban en esas viviendas de protección oficial, aseguraba en este mismo programa.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Rosa López, programa que laSexta emitió el pasado mes mayo de 2023.