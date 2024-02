Roberto Leal recorre junto a Albert Espinosa su camino a casa, ese trayecto que hacía del colegio a su hogar cuando era pequeño. Durante el recorrido, el presentador recuerda algunos de los momentos más destacados de su infancia, como el mote que le pusieron sus amigos en la escuela.

"Me han llamado de muchas maneras, pero me decían, El Rober 'Picúo'", destaca el presentador, que desvela el motivo a Albert Espinosa: "Aunque no se ve, tengo la cabeza bastante picuda". "Tócame aquí", pide Roberto Leal a Albert Espinosa, que le explica que tiene "un bulto raro". "Hostia, sí", destaca Espinosa, que confiesa que le gusta más el otro mote que le ponían porque 'El Picúo' "tiene un punto de bullying".