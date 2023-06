Tras visitar los centros educativos en los que pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia, además de la pista de atletismo que lleva su nombre, Ana Peleteiro continúa con su 'camino a casa' acompañada de Albert Espinosa. Pero antes de llegar al hogar en el que vivió cuando era niña, visitan una juguetería mítica de Ribeiro.

"¿Está igual la tienda que cuando venías?", pregunta el presentador. "Sí", responde ella mientras recorre los pasillos y estanterías repletas de juguetes. "Yo siempre me quedaba en la zona de los chicos. Bueno, 'de los chicos'", le cuenta Peleteiro.

"A mí me gustaba todo lo que supuestamente era para chicos", recuerda. "Me gustaba siempre llevar la contraria", asegura. "A mí, Barbies, no me regales", bromea.