La pista de atletismo Ana Peleteiro es testigo de este emocionante momento entre Albert Espinosa y la medallista olímpica que le da nombre. El presentador de El camino a casa ha recordado junto a la deportista a la chica con la que bailó su último "baile a dos piernas". Ella era su enfermera favorita y también saltadora de triple salto, al igual que la atleta que ahora le acompaña.

"Nunca he vuelto a bailar", reconoce antes de pedirle que le conceda un "lento" a Ana Peleteiro. "Nunca he bailado con una medallista", dice, nervioso. "Siempre hay una primera vez. Yo nunca he bailado con un cojo", bromea ella con una sonrisa.

"¿Te doy una vuelta así con la mano? ¿Me atrevo?". Sí, sí que se atreve. Tras este breve baile, ambos se abrazan con cariño. "Me ha encantado".