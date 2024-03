"Yo de pequeña era de animales, los niños no me han gustado nunca", destaca Alaska a Albert Espinosa, al que confiesa que con la edad su pensamiento sobre los niños ha ido cambiando: "De pequeña los niños de mi edad me parecían aborrecibles, hasta que he sido mayor y, entonces, tengo cariño por los niños".

Eso sí, preguntada por Albert Espinosa sobre por qué no ha sido madre si le encantan los niños, la artista responde tajante: "No quiero ser madre. Una cosa es que te encanten los niños... yo tendría un parvulario, para ir por las mañanas verlos, jugar con ellos, malcriarlos... y, entonces, se los devuelvo a sus padres y que los críen, porque a los niños hay que criarlos y yo no estoy dispuesta".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El camino a casa.