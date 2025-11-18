El dueño del 'Bos Taurus' confiesa a Chicote que filtra a su clientela: "Si no estás preparado para el lujo, no vengas"

El dueño del 'Bos Tauros' explica cómo filtra a su clientela: "Le lanzamos una propuesta, lo que va a comer, el precio, las pautas... no queremos que se siente una persona que vea una trozo de carne a 300 euros y diga que no lo puede pagar".

Alberto Chicote acude a Granada para descubrir qué local prepara las mejores habitas con jamón. Este plato es mezcla la herencia agrícola de Al-Andalus con la tradición ibérica mas granadina. Su elaboración es sencilla, se rehogan las habas con un buen aceite de oliva y con cebolla y van acompañadas por jamón serrano bien cortado. Y es que, como dice el exitoso cocinero, en la sencillez se esconden las mejores delicias.

En este programa, el presentador de Batalla de restaurantes acudirá a los locales Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, junto a sus respectivos dueños o gerentes: José Manuel Lara, Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla, En este vídeo,los restauradores visitan junto a Alberto Chicote Bos Taurus. Nada más llegar, todos se sorprende de su ubicación. "Yo he venido aquí a echar gasolina", afirma José Manuel, que asegura que se trata de "un bar de carretera".

Por su parte, José Padilla, dueño del Pureza 90, reflexiona sobre cómo el dueño del Bos Taurus les ha vendido su restaurante: "Aquí te deben preguntar para entrar si tienes la cartera llena". Y es que el propio Aitor Pozuelo asegura que "si no estás preparado para el lujo, mejor que no" vayas a su local ya que en Bos Taurus buscan "entrar en la Guía Michelín.

"Yo abogo por que la gente entre bien vestida", asegura Aitor, que explica a Alberto Chicote el proceso de selección que tiene en su restaurante: "Le lanzamos una propuesta, lo que va a comer, el precio, las pautas... no queremos que se siente una persona que vea una trozo de carne a 300 euros y diga que no lo puede pagar".

