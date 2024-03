La tensión ha llegado a Batalla de restaurantes. Los concursantes se sientan a la mesa para ver las puntuaciones de sus compañeros. "Me parece una valoración totalmente injusta", dice el jefe de cocina del Novus Orza tras ver un 5,9. Chicote le comenta que tiene una categoría suspendida, la de carne de caza. El chef pregunta a Sole si recuerda qué nota le puso. Ella responde que un cero. "Yo venía buscando más menos como se hace aquí en Toledo", se justifica la cocinera del Olray. Comienza la tensión con Sole. "Creo que has sido igual de poco profesional cocinando que valorando", responde David ante la crítica. Los resultados hacen crecer la tensión.

El siguiente en ver su valoración es Ismael, de El Albero. Su media es de 5,3 y tiene la carne de caza suspendida. David le puso un 3. "Yo lo que vi en tu restaurante son tres platos con perdiz", explica David, aunque no dice que no le gustaran. El cocinero de El Albero, dolido, le responde: "una cosa e meter un cinco y otra un tres entre compañeros". Sole revela que le puso un cero e Ismael explota. "Un cero me parece una falta de respeto al trabajo, a la dedicación, a la elaboración, a todo", reflexiona. La cocinera del Olray vuelve a reconocer que para ella no estaba de cero, solo que ella creía que estaba basado más en la caza. "Don creique y don penseque eran amigos de don tonteque", explota David.

Por último, llega el turno de Pedro, gerente del TaraMBana, que tiene un 4,7 de media, con 1,3 en carne de caza de media. "Aquí hay más de un cero", comenta el gerente del TaraMBana, en referencia a la carne de caza. Sole reconoce que ella le ha puesto esa nota que él sospecha. "La niña del rosco la vamos a llamar", dice con risa irónica Pedro.