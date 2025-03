Valoran el espacio del 'Brau'

El inesperado comentario del jefe de cocina del 'Can Mauri': "Entre semana se come con el querido o la querida, no con la pareja"

Alex Ruano, del 'Can Mauri', Gemma Ginesta, de 'Pepito' y Axel Pi, de 'Casa Leopoldo' valoran el espacio del 'Brau', restaurante de la chef y propietaria María Espín. Un restaurante al que no le falta detalle, pero al que "no irían con la pareja".