Un hostelero alucina tras comer un chipirón en unas habas: "Lleva su pluma y todo, qué menos que limpiarlo"

"Son las peores habas que me he comido en mi vida", afirma Aitor, dueño del restaurante 'Bos Taurus' sobre las habas del Al-Zahara. Una opinión parecida a la del hostelero José Padilla, que se encuentra un chipirón con pluma.

Alberto Chicote busca en Granada las mejores habitas con jamón, visitando Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, junto a sus respectivos dueños o gerentes: José Manuel Lara, Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla.

El primer local que visitan es el Al-Zahara, donde su dueño, José Manuel Lara, explica que sus habas tienen un toque especial: "Le pongo un chipirón con salsa verde, es mi esencia de Cádiz, que lo llevo en el corazón". El Al-Zahara no convence a los restauradores, que critican duramente su comida, especialmente, sus habas con jamón. "El haba está pasada y tiene mucho aceite", critica Aitor Pozuelo, dueño de 'Bos Taurus', mientras que José Padilla, dueño del 'Pureza 90', afirma que "el chipirón va con su pluma y todo". "Qué menos que limpiarlo", insiste el hostelero.

Además, Aitor confiesa que son "las peores habas" que se ha comido en la vida: "El huevo está crudo y tiene mucho aceite". Sin embargo, José Manuel, dueño del Al-Zahara, defiende sus habas con jamón asegurando que "eso es la salsa, no es aceite". No obstante, Sergio Chaves, dueño del 'Irreverente', comparte la misma opinión que el resto y asegura que son "habas muy grandes".

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Granada en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.