Ahora

Confrontación final

"En Granada la envidia es deporte nacional": Aitor, de 'Bos Taurus', estalla tras ver su baja puntuación en Batalla de Restaurantes

El gerente de Bos Taurus no oculta su frustración al descubrir la baja puntuación otorgada por sus competidores en la confrontación final del programa, asegurando que su restaurante merece un reconocimiento mucho mayor: "Por producto os barro a los tres".

"En Granada la envidia es deporte nacional": Aitor, de Bos Taurus, estalla tras ver su baja puntuación en Batalla de Restaurantes

"En mi restaurante trabajamos para un 10", asegura Aitor Pozuelo, propietario de Bos Taurus, antes de levantar su campana y descubrir la puntuación que le han dado sus compañeros: un 4,3, muy por debajo de sus expectativas.

La puntuación

  • Espacio: 4,7
  • Cocina: 4
  • Comida: 5,7
  • Habas: 4
  • Servicio: 5
  • Precio: 2,7
  • Total: 4,3

La sorpresa y la indignación de Aitor son evidentes. "En Granada la envidia es deporte nacional", lanza el propietario y chef, visiblemente molesto por las valoraciones. José, de Pureza 90, intenta matizar: "Yo no tengo envidia", pero Aitor no se contiene y responde: "Tú el que más, te mueres por tener algo como yo".

El enfrentamiento sigue mientras Aitor defiende la calidad de su establecimiento: "Por producto os barro a los tres, en servicio estoy por encima de vosotros", zanja, dejando claro que no comparte la percepción de sus compañeros.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Granada en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán y su familia (incluyendo su cuñado) recibieron beneficios de Servinabar y usaron la tarjeta de crédito de la empresa
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez anuncia un nuevo paquete de apoyo militar a Kyiv por 615 millones de euros y una partida de 200 millones para la reconstrucción del país
  3. Ayuso tacha de "ilegal" y "rupturista" el objetivo de déficit marcado por Sánchez: "Van a frenar a Madrid para comprar voluntades de independentistas"
  4. Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas
  5. Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano: su sustituto se decidirá "en las próximas semanas"
  6. Lorca, inédito: el director Manuel Menchón descubre varias grabaciones en movimiento y objetos del poeta granadino