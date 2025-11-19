"En Granada la envidia es deporte nacional": Aitor, de 'Bos Taurus', estalla tras ver su baja puntuación en Batalla de Restaurantes

El gerente de Bos Taurus no oculta su frustración al descubrir la baja puntuación otorgada por sus competidores en la confrontación final del programa, asegurando que su restaurante merece un reconocimiento mucho mayor: "Por producto os barro a los tres".

"En mi restaurante trabajamos para un 10", asegura Aitor Pozuelo, propietario de Bos Taurus, antes de levantar su campana y descubrir la puntuación que le han dado sus compañeros: un 4,3, muy por debajo de sus expectativas.

La puntuación

Espacio: 4,7

4,7 Cocina: 4

4 Comida: 5,7

5,7 Habas: 4

4 Servicio : 5

: 5 Precio: 2,7

2,7 Total: 4,3

La sorpresa y la indignación de Aitor son evidentes. "En Granada la envidia es deporte nacional", lanza el propietario y chef, visiblemente molesto por las valoraciones. José, de Pureza 90, intenta matizar: "Yo no tengo envidia", pero Aitor no se contiene y responde: "Tú el que más, te mueres por tener algo como yo".

El enfrentamiento sigue mientras Aitor defiende la calidad de su establecimiento: "Por producto os barro a los tres, en servicio estoy por encima de vosotros", zanja, dejando claro que no comparte la percepción de sus compañeros.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Granada en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.