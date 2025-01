"Está Dios y después, yo": Fredy, de 'La Arrocería' saca de sus casillas a Manuel, de 'Orballo', en Batalla de restaurantes

Ha llegado el momento de que los restauradores descubran las notas que les han puesto sus rivales, pero también de dar explicaciones por las que ellos han otorgado al resto. Se trata, sin duda, de la etapa más tensa de todos los programas de Batalla de restaurantes, pero en esta ocasión, la crispación ha llegado a niveles insospechados.

Fredy, de 'La Arrocería', apunta y dispara contra todos y, en esta ocasión, le toca el turno a Pablo Gallego. Al final, acaba reconociendo que todo se trata de una estrategia, ya que lo considera su rival a batir. Con Manuel de 'Orballo' se enzarza en una discusión que zanja con una frase lapidaria. "Está Dios y después, yo, porque salgo de mi casa diciendo que soy el mejor. No soy Dios, soy Superman, imbatible", asegura.

"No quiero ser mejor que nadie ni menos, lo que sí, cuando me quieres atacar, me defiendo", asegura a las cámaras. "Discutir contigo es como darle de hostias a la mesa", lamenta finalmente Manuel.