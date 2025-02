El cocinero del 'Avadar' alucina con lo que descubre en la nevera de 'La Curva': "Hay hasta un señor de Albacete"

Alberto Chicote busca en Guadalajara el mejor cordero asado, visitando los restaurantes La Vera, La Curva, La Posada de Consuelito y Avadar, con sus respectivos chefs y propuestas: Mari Cruz de Agustín, propietaria y regente de La Vera; Abraham Martín, gerente y propietario de La posada de Consuelito; Darío Menéndez, chef y propietario del restaurante Avadar y Mihaiela Woasi, propietaria de La Curva.

En la visita de La Curva, la propietaria charla con Alberto Chicote sobre sus inicios: "En 2001 vine a España para una vida mejor porque no tenía ni para comer, Alberto, y tenía un niño y le he tenido que sacar adelante yo solita, no tenía a nadie". "Me puse a trabajar y, poco a poco, con paciencia y buena letra he llegado a donde estoy", detalla la mujer.

Por su lado, el resto de hosteleros visitan el local, donde alucinan con la sociedad de la cocina. "Si esto está preparado para un programa, ¿qué habrá aquí un día normal?", pregunta Darío Menéndez, chef y propietario del restaurante Avadar, que no da crédito al ver la cámara refrigerante del establecimiento: "Es una locura, se nos va la olla". "Hostia, tío, por favor. En la pared de la cámara hay elefantes, leones, un señor de Albacete y una colonia de indios bailando en el Serengeti", afirma irónicamente indignado.