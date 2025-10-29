Chicote vuelve a laSexta el martes con la temporada más encendida de Batalla de restaurantes y más poder que nunca

La gran novedad de esta tercera temporada de Batalla de restaurantes llega de la mano del propio Chicote con el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que podrá restar puntos a los concursantes que no cumplan las normas del programa.

Alberto Chicote arranca una nueva temporada de Batalla de restaurantes. Y la competición llega más encendida que nunca. A partir del próximo martes, 4 de noviembre, laSexta estrena la tercera temporada del espacio capitaneado por el popular cocinero tras convertirse en uno de los formatos de entretenimiento más vistos de la cadena y también de atresplayer, donde volverá a estar disponible y adelantará cada semana sus entregas a los suscriptores premium.

Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto.

Al final de cada entrega, se revelará también la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Chicote adquiere un nuevo poder: el tenedor rojo y amarillo

Pero, además, esta tercera temporada incorpora una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento o mala actitud). El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no solo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles un punto si muestra el tenedor amarillo o dos puntos si muestra el rojo.

A los nervios, la tensión, la paciencia, las prisas, la experiencia y la exigencia frente a los fogones, se suma ahora este elemento determinante. La estrategia trasciende de la cocina para añadir emoción, rivalidad y momentos inesperados como nuevos ingredientes. En definitiva, una Batalla de restaurantes más sorprendente que nunca.

Los diez nuevos destinos y sus grandes especialidades

Tras su exitosa anterior temporada, el formato revelación de laSexta regresa con esta tercera entrega cargada de sabor e intensidad. Un viaje por todo el país que se acercará en sus nuevos programas a increíbles lugares y los mejores restaurantes de España con sus platos más representativos.

Así, esta temporada, Batalla de restaurantes buscará el mejor 'suquet' de pescado de Tarragona -su primera parada-, el mejor cocido montañés de Cantabria, el mejor tostón de Salamanca, la mejor merluza de Donosti, la mejor empanada de Pontevedra, la mejor paella de Valencia, las mejores tapas de Sevilla, las mejores habas con jamón de Granada, , el mejor morteruelo de Cuenca y los mejores callos de Madrid.

Alberto Chicote volverá a acompañar a los participantes, acercando su trayectoria a través de breves entrevistas a los restauradores para conocer sus historias de esfuerzo, pasión y dedicación, y así acercar aún más a los protagonistas al público.

*Ya disponible el primer programa al completo de la nueva temporada, Batalla de restaurantes: Tarragona, en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.