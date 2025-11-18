Una camarera sorprende a Alberto Chicote al desvelar que la han contratado para la grabación: "Es la primera vez que trabajo aquí"

"¿Usted no está aquí siempre?", pregunta Alberto Chicote a la camarera del restaurante Al-Zahara, en Granada. "No, es la primera vez. Estaba de vacaciones y he venido para hoy, lo he tenido que dejar", responde la mujer.

Alberto Chicote busca en Granada las mejores habitas con jamón, visitando Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, junto a sus respectivos dueños o gerentes: José Manuel Lara, Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla. El primer local que visitan es el Al-Zahara, donde su dueño, José Manuel Lara, explica que sus habas tienen un toque especial: "Le pongo un chipirón con salsa verde, es mi esencia de Cádiz, que lo llevo en el corazón".

Tras inspeccionar la cocina, Aitor Pozuelo, gerente del restaurante 'Bos Taurus', desvela a Alberto Chicote que se ha "disgustado" tras "encontrar una fideua en la nevera". "Soy un 'poco escrupuloso", afirma el hostelero, que confiesa que, "después de lo visto", igual le cuesta decidir qué comer. Por otro lado, la camarera explica a los hosteleros que no tienen las cervezas que pidieron.

"Ah, ¿pero ha trabajado antes aquí?", insiste Chicote a la mujer, que responde tajante: "No". Tras este descubrimiento, Aitor Pozuelo afirma que "se nota" que el local "no está cuidado". "Es un bar familiar, lo lleva un matrimonio y es un sitio bastante regular", insiste el hostelero y dueño del restaurante 'Bos Taurus'.

Además, el hostelero critica que "parece que han cortado el jamón con un hacha. "Esto no es jamón de bellota", critica Aitor al dueño y cocinero del Al-Zahara, que responde: "Yo lo compré de bellota". "Pues te han engañado, no lo voy a comer", concluye Aitor.

