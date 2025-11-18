Así reacciona Alberto Chicote al descubrir que uno de los hosteleros de Batalla de restaurantes tiene siete restaurantes

Alberto Chicote charla con Aitor Pozuelo, quien, además del restaurante 'Bos Taurus', tiene otros seis locales más y un catering de boda. Curiosamente este hostelero ha dado la boda de otro restaurador contra el que compite en Batalla de restaurantes.

Alberto Chicote acude al restaurante AL-Zahara, en Granada, para descubrir si tienes las mejores habitas con jamón. Además, el presentador de Batalla de restaurantes no lo hace solo, va acompañado de los otros tres restauradores que compiten en el programa: Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla, dueños del Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, respectivamente.

José Manuel Lara, dueño del Al-Zahara, explica que sus habas tienen un toque especial ya que le pone "un chipirón con salsa verde": "Es mi esencia de Cádiz, que lo llevo en el corazón". No obstante, este toque especial no convence a los restauradores, que critican duramente su comida, especialmente, sus habas con jamón. "El haba está pasada y tiene mucho aceite", critica Aitor Pozuelo, dueño de 'Bos Taurus', mientras que José Padilla, dueño del 'Pureza 90', afirma que "el chipirón va con su pluma y todo". "Qué menos que limpiarlo", insiste el hostelero.

Además, Aitor confiesa que son "las peores habas" que se ha comido en la vida: "El huevo está crudo y tiene mucho aceite". Sin embargo, José Manuel, dueño del Al-Zahara, defiende sus habas con jamón asegurando que "eso es la salsa, no es aceite". No obstante, Sergio Chaves, dueño del 'Irreverente', comparte la misma opinión que el resto y asegura que son "habas muy grandes". Aitor, incluso, asegura que "hay un nivel muy bajo de cocina": "Cuando he visto la cocina ya sabía que no me iba a gustar esto".

Por otro lado, Alberto Chicote analiza la relación de Aitor y José Padilla tras descubrir que son "amigos íntimos". "No somos íntimos, yo tengo una empresa de catering y le hice su boda", explica Aitor sobre su relación con Padilla, de quien desvela que "se dedicaba a la zapatería". "Mis padres tenían una zapatería", explica José Padilla, que destaca que conoce todos los restaurantes de Aitor Pozuelo. Y es que el restaurador confiesa tener hasta siete restaurantes. Puedes ver la reacción de Alberto Chicote en el vídeo principal de esta noticia.

