Alberto Chicote se confiesa al dueño de 'El Irreverente': "Me han dicho que no iba a tener cojones a comerme el pulpo"

Alberto Chicote se traslada hasta Granada para descubrir en Batalla de restaurantes qué local prepara las mejores habitas con jamón, un plato que mezcla la herencia agrícola de Al-Andalus con la tradición ibérica mas granadina. Su elaboración es sencilla, se rehogan las habas con un buen aceite de oliva y con cebolla y van acompañadas por jamón serrano bien cortado. Y es que, como dice el exitoso cocinero, en la sencillez se esconden las mejores delicias.

En este programa, el presentador de Batalla de restaurantes acudirá a los locales Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, junto a sus respectivos dueños o gerentes: José Manuel Lara, Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla, En este vídeo, los restauradores visitan junto a Alberto Chicote el 'Irreverente'.

Mientras Alberto Chicote habla con Sergio Chaves, su gerente, el resto de hosteleros visitan el local y entran en la cocina, donde descubren que "el pulpo está ido". Algo, que luego comentan en la mesa a Alberto Chicote. "Hemos visto un pulpo de mala pinta", explican al exitoso cocinero, que les pregunta: "¿Y si me lo pido yo?". Sin embargo, cuando Sergio Chaves aparece para tomarles nota, Chicote le confiesa lo que han dicho el resto de hosteleros: "Me han dicho estos que no iba a tener cojones en comerme el pulpo".

Por su parte, el gerente del Irreverente acude a la cocina para saber el problema del pulpo y descubre que "se ha sellado mal", pero que "el pulpo no está en mal estado", por lo que termina sirviéndolo a los comensales. Puedes ver la reacción de estos y el resultado final del pulpo en el vídeo principal de esta noticia.

