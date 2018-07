Flo: "Ponéis tanta herramienta que me he 'agobiao'"

CARMEN LOMANA LES DA CLASES DE PROTOCOLO

Carmen Lomana vuelve al plató de 'Así nos va' para asesorar a Adriana en su banquete de boda. Lomana le propone que no ponga marisco, "y si lo pones que los langostinos estén pelados". Flo parece no acomodarse en la mesa: "Ponéis tanta herramienta que me he 'agobiao'".