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Festival de Venecia

George Clooney llega a Venecia con Amal Clooney para recibir el León de Oro en el Festival

George Clooney recibirá el León de Oro como reconocimiento a toda su carrera en la 83 edición del Festival de Cine de Venecia.

George y Amal Clooney

Este miércoles arranca la edición 83 del Festival de Venecia. "Una de las llegadas más espectaculares ha estado protagonizada por George y Amal Clooney", destaca Tatiana Arús, que enseña las imágenes en este vídeo. Y es que el actor recibirá el premio León de Oro en homenaje a toda su carrera. "Están los dos prácticamente igual", afirma la colaboradora, que destaca cómo no pasa el tiempo por el matrimonio.

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