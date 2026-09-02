George Clooney llega a Venecia con Amal Clooney para recibir el León de Oro en el Festival

George Clooney recibirá el León de Oro como reconocimiento a toda su carrera en la 83 edición del Festival de Cine de Venecia.

Este miércoles arranca la edición 83 del Festival de Venecia. "Una de las llegadas más espectaculares ha estado protagonizada por George y Amal Clooney", destaca Tatiana Arús, que enseña las imágenes en este vídeo. Y es que el actor recibirá el premio León de Oro en homenaje a toda su carrera. "Están los dos prácticamente igual", afirma la colaboradora, que destaca cómo no pasa el tiempo por el matrimonio.

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