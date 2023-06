Alfonso Arús enseña varios "zascas vintage" de José María García. Desde el del periodista a Ana Cancio o a José María Aznar. La periodista de RTVE ha contado cómo tuvo un enfrentamiento con José María García cuando intentaba entrevistar a un ciclista.

"Le pregunté a Óscar Freire si ya me tocaba y me dijo que sí, y en ese momento se cruza José María García", cuenta Cancio, que desvela lo que le contestó: "Le dije, 'perdona, José María, acabas de interrumpir una entrevista, deja trabajar una poco a los demás que tú ya has hablado dos veces con él". Un enfrentamiento en el que García contestó que lo tendría las veces que le diera la gana.

Por otro lado, el presentador enseña el zasca de José María García a José María Aznar por sus sueldos cuando era presidente del Gobierno.