Las calles de Pakistán están repletas de letreros y carteles que anuncian los servicios de otorrinos, dentistas y médicos generales que pasan consulta en las aceras, entre los coches o en las puertas de las casas. "Afirman que pueden curar enfermedades como el COVID, el cáncer o el VIH", cuenta Luisito Comunica en este vídeo viral que puedes ver también en Aruser@s.

"Este 'brother' por limpiarte las orejas te cobra 20 céntimos de dólar", explica. En su inmersión en este mundo, se encuentra con todo tipo de 'doctores' y técnicas que ponen los pelos de punta a los colaboradores en plató; desde cucharas que arden hasta implantes dentales manuales.

El supuesto dentista bromea ante la cámara con el hecho de que no tiene dientes y sonríe con toda la amplitud que le permite su boca para demostrar este hecho. Alfonso Arús cree que al menos, este dentista no te cuesta un riñón, pero nosotros no lo tenemos tan claro. "El dentista no tiene dientes porque se los ha ido poniendo a sus clientes", bromea Marc Redondo.