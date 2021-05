Una de las funciones más esperadas de WhatsApp ya está aquí. La aplicación de mensajería instantánea ya permite reproducir los audios a una mayor velocidad.

Para activar esta reproducción acelerada basta con pulsar sobre el número que nos aparece sobre el audio y comenzará a escucharse más rápido.

Si todavía no has podido probar esta función en tu móvil o en tu ordenador, no te preocupes, porque en los próximos días ya estará disponible en todos los terminales.

Otros momentos destacados

Recordamos que el pasado 15 de mayo entró en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp, que los usuarios deben aceptar si quieren seguir haciendo uso de todas las funciones de la aplicación.