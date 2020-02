Franco Sánchez es un chico argentino que pidió ayuda a la comunidad twittera para quitar con Photoshop a un extraño que aparecía en una foto suya.

El joven se sacó una fotografía luciendo cuerpo en el mar, pero una persona aparece de fondo en la imagen. Franco decidió publicar en su cuenta de Twitter su situación para que Internet le pudiera echar una mano: "Alguien que sepa editar fotos me dice cómo hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás".

La respuesta de los internautas ha sido en su defecto todo lo contrario. Franco se ha convertido en una auténtica víctima de memes ya que la gente está utilizando sus conocimientos de Photoshop para todo menos para quitar al intruso.

Incluso el extraño de la imagen, Rubén Marino, ha visto la publicación y ha hecho su propio montaje.

